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02:15, 20 декабря 2023Россия

В МИД рассказали об ответе России и Белоруссии на агрессию Запада

Захарова: агрессии НАТО может быть противопоставлена интеграция РФ и Белоруссии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Агрессивной политике стран НАТО могут быть противопоставлены интеграция России и Белоруссии, их внутреннее развитие. Москва и Минск уже успешно справляются с этой задачей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Можно и нужно делать. И это делается», — подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов о возможных мерах совместного противостояния Москвы и Минска действиям Запада.

По словам Марии Захаровой, идет укрепление России и Белоруссии как суверенных и независимых стран, а также укрепление интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Как отметила, дипломат, это является первоочередной задачей, с которой Москва и Минск справляется.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европейском союзе муштра и палочная система сильнее, чем в НАТО, и в обеих организациях нет никакой демократии. При этом дипломат подчеркнул, что не призывает к развалу ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу будет необходимо искать точки соприкосновения с Россией. Кроме того, Путин назвал НАТО задним двором США. Российский лидер также назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО.

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      Марина Совина
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