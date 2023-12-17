Путин заявил о необходимости для Запада считаться с Россией

Путин заявил, что Западу придется искать точки соприкосновения с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Западу будет необходимо искать точки соприкосновения с Россией. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер подчеркнул, что западным странам придется это делать, так как им нужно будет считаться с Москвой. «Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», — сказал он.

Ранее Путин назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) задним двором США. Он также назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО.