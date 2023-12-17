Путин назвал НАТО задним двором США, а американцев хозяевами организации

Президент России Владимир Путин назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) задним двором США. Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Путина, американцы являются хозяевами организации. «США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО», — сказал он.

Ранее глава России назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО.