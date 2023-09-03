В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности

Колонна: нужно учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе

Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde призвала учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе.

Министр подчеркнула, что Россия существует и будет существовать. История и география демонстрируют, что значительная часть страны находится в европейской части, нужно учитывать этот фактор при выстраивании будущей архитектуры безопасности.

«Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», — подчеркнула Колонна.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы. Политик отметил, что роль Совета Безопасности ООН, а также многих других международных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, все чаще оспаривается.

