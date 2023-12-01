Лавров сравнил муштру в Евросоюзе и НАТО

Глава МИД России Лавров: муштра в ЕС сильнее, чем в НАТО

В Европейском союзе (ЕС) муштра и палочная система сильнее, чем в НАТО, и в обеих организациях нет никакой демократии. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«В Евросоюзе никакой демократии не наблюдается. Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, "лучше", чем в НАТО», — сказал дипломат, добавив, что тем не менее не призывает к развалу ЕС.

Ранее Лавров заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен — просто трусы, которые боятся любого разговора с фактами на руках.