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17:41, 20 декабря 2023Путешествия

В Египте понадеялись на сохранение турпотока из России

Глава МИД Египта выразил заинтересованность республики в туристах из России

Фото: Faqih Abdul / Unsplash

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри выразил заинтересованность республики в туристах из России. Такое заявление он сделал в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, передает РИА Новости.

В частности, руководитель внешнеполитического ведомства Египта понадеялся на сохранение и продолжение турпотока из России.

Ранее в декабре россиянам предложили туры в Египет на Новый год с вылетами из Москвы и размещением в пятизвездочных отелях стоимостью менее 150 тысяч рублей на двоих. Отмечается, что цены на отдых в этой стране стремительно рухнули. Еще в конце ноября за такую стоимость можно было забронировать отдых в республике только в трехзвездочных гостиницах.

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      Фариза Бацазова
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