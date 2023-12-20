В Египте понадеялись на сохранение турпотока из России

Глава МИД Египта выразил заинтересованность республики в туристах из России

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри выразил заинтересованность республики в туристах из России. Такое заявление он сделал в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, передает РИА Новости.

В частности, руководитель внешнеполитического ведомства Египта понадеялся на сохранение и продолжение турпотока из России.

Ранее в декабре россиянам предложили туры в Египет на Новый год с вылетами из Москвы и размещением в пятизвездочных отелях стоимостью менее 150 тысяч рублей на двоих. Отмечается, что цены на отдых в этой стране стремительно рухнули. Еще в конце ноября за такую стоимость можно было забронировать отдых в республике только в трехзвездочных гостиницах.