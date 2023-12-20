В Ирландии отреагировали на звонок Вована и Лексуса премьер-министру

Представитель премьер-министра Ирландии подтвердил факт звонка Вована и Лексуса

Представитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкара подтвердил, что политик разговаривал с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). О реакции на звонок сообщает Bloomberg.

Представитель политика подтвердил, что Вован и Лексус, представившиеся африканскими чиновниками, звонили Варадкару в 2023 году. При этом он заявил, что видео беседы было отредактировано и поэтому не отражает реального хода разговора.

Также, по их утверждениям, премьер-министр прервал разговор, когда заподозрил неладное. В частности, Варадкару показалось странным, как африканские политики ему позвонили и что с ним обсуждали.

Кроме того, правительство Ирландии проинформировало о звонке свое посольство в Эфиопии, а также комиссию Африканского союза и службу кибербезопасности Ирландии.

19 декабря Вован и Лексус опубликовали видео беседы с Варадкаром. В ней он заявил, что скорое вступление Украины в Европейский союз (ЕС) маловероятно. Он подчеркнул, что стране нужно провести ряд внутриполитических реформ, чтобы получить членство в объединении.