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17:23, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

В Ирландии отреагировали на звонок Вована и Лексуса премьер-министру

Представитель премьер-министра Ирландии подтвердил факт звонка Вована и Лексуса
Лео Варадкар

Лео Варадкар. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Представитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкара подтвердил, что политик разговаривал с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). О реакции на звонок сообщает Bloomberg.

Представитель политика подтвердил, что Вован и Лексус, представившиеся африканскими чиновниками, звонили Варадкару в 2023 году. При этом он заявил, что видео беседы было отредактировано и поэтому не отражает реального хода разговора.

Также, по их утверждениям, премьер-министр прервал разговор, когда заподозрил неладное. В частности, Варадкару показалось странным, как африканские политики ему позвонили и что с ним обсуждали.

Кроме того, правительство Ирландии проинформировало о звонке свое посольство в Эфиопии, а также комиссию Африканского союза и службу кибербезопасности Ирландии.

19 декабря Вован и Лексус опубликовали видео беседы с Варадкаром. В ней он заявил, что скорое вступление Украины в Европейский союз (ЕС) маловероятно. Он подчеркнул, что стране нужно провести ряд внутриполитических реформ, чтобы получить членство в объединении.

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      Олег Давыдов
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