Европейский политик усомнился в скором вступлении Украины в Евросоюз

Премьер-министр Ирландии Варадкар: скорое вступление Украины в ЕС маловероятно

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что скорее вступление Украины в Европейский союз (ЕС) маловероятно. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись их беседы доступна в Telegram.

Европейский политик напомнил, что Украину приняли в качестве кандидата на вступление в ЕС. Он подчеркнул, что переговоры о том, чтобы страна получила членство, занимают много времени.

Варадкар подчеркнул, что государство, которое вступает в союз, должно соответствовать определенным стандартам, в частности, системы правосудия, экономики и другим. «Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в Союз. Аналогичная картина была в случае с Польшей, странами Центральной Европы. Поэтому, я думаю, что их (Украины — прим. «Ленты.ру») скорое присоединение маловероятно», — усомнился премьер-министр.

Ранее Вован и Лексус пообщались с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она высказалась о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ничего не изменило. При этом она подчеркнула, что многие страны устали от военного конфликта.

В июне 2022 года Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Отмечалось, что после этого стране необходимо провести ряд внутренних реформ. Премьер-министр Албании, другой страны-кандидата на членство в ЕС, Эди Рама при этом отметила, что Украине не дадут быстро войти в состав Евросоюза.