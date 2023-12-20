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13:36, 20 декабря 2023Экономика

В России оценили появление нового способа заработать

Аналитик Кочетков призвал доработать функционал индивидуальных инвестсчетов

Фото: Unsplash

Финансисты отнеслись к появлению в России новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) со скепсисом. Так, президент инвестхолдинга «Финам» Владислав Кочетков призвал доработать новый способ зарабатывания денег, его слова приводит Telegram-канал «Коммерсантъ FM».

Как уточнил эксперт, в первую очередь нужно расширить список причин, по которым можно произвести досрочное снятие денег с ИИС. В частности, должны быть накопительные опции в стиле «на обучение» или «на недвижимость», пояснил аналитик. «Этот перечень должен быть достаточно широким и с плавающими сроками от нескольких месяцев до полугода или даже года», — заключил Кочетков.

Запуск индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) в России запланирован на 1 января 2024 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно основным положениям документа, граждане смогут открывать подобные счета на срок от пяти лет и вносить на них неограниченные суммы денежных средств. С помощью нового продукта власти надеются сделать долгосрочные вложения более привлекательными для россиян.

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      Анатолий Акулов
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