В России оценили появление нового способа заработать

Аналитик Кочетков призвал доработать функционал индивидуальных инвестсчетов

Финансисты отнеслись к появлению в России новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) со скепсисом. Так, президент инвестхолдинга «Финам» Владислав Кочетков призвал доработать новый способ зарабатывания денег, его слова приводит Telegram-канал «Коммерсантъ FM».

Как уточнил эксперт, в первую очередь нужно расширить список причин, по которым можно произвести досрочное снятие денег с ИИС. В частности, должны быть накопительные опции в стиле «на обучение» или «на недвижимость», пояснил аналитик. «Этот перечень должен быть достаточно широким и с плавающими сроками от нескольких месяцев до полугода или даже года», — заключил Кочетков.

Запуск индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) в России запланирован на 1 января 2024 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно основным положениям документа, граждане смогут открывать подобные счета на срок от пяти лет и вносить на них неограниченные суммы денежных средств. С помощью нового продукта власти надеются сделать долгосрочные вложения более привлекательными для россиян.