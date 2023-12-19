Путин одобрил запуск долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов в России

Путин подписал закон о введении ИИС-3 с 1 января 2024 года

Россиянам станет доступно использование долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3). Закон о запуске этого инструмента с 1 января 2024 года подписал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, граждане смогут открывать ИИС-3 на срок от пяти лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2, а сумма внесения будет неограниченной. ИИС называют счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиентов — физических лиц. При помощи предоставляемых налоговых вычетов государство гарантирует им возврат части средств, что делает инвестиции менее рискованными.

Срок действия нового типа ИИС для получения налоговых льгот при заключении договора в 2024-2026 годах составит пять лет, после чего начнет увеличиваться ежегодно (в 2027 году до шести лет и так далее) вплоть до десятилетнего срока. Одобряться будет одновременное открытие россиянами до трех ИИС. Гражданам разрешат изымать все средства или их часть с ИИС-3 без потери льгот для оплаты дорогостоящего лечения.

Согласно ранее подготовленному Минфином проекту постановления правительства, покупка бумаг иностранных эмитентов на ИИС будет запрещена. Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС ограничат не более чем на 400 тысяч рублей в год для внесения и 30 миллионов в целом по договору для положительного финансового результата.

В октябре правительство России предложило расширить возможности применения налогового вычета, распространив их на добровольные взносы по негосударственному пенсионному обеспечению и вклады по программе долгосрочных сбережений, дополнив их возможностью возвращать часть расходов на приобретение ценных бумаг.