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13:50, 20 декабря 2023Россия

В России первоклассник попал в больницу с «мозговой катастрофой»

В Сургуте семилетний мальчик попал в больницу с инсультом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Врачи сургутской травматологической больницы прооперировали первоклассника с ишемическим инсультом. Об этом сообщил директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в Telegram.

Семилетний мальчик попал в стационар с подозрением на пищевое отравление. «Но оказалось, что это была мозговая катастрофа», — написал Добровольский. После проведенных исследований медики обнаружили тромб в артерии, питающей головной мозг. Ишемический инсульт редко диагностируют у детей, отметил глава Депздрава Югры.

В ходе проведенной операции хирурги успешно извлекли тромб. Мальчика уже перевели из реанимации в отделение нейрохирургии для реабилитации. Также ему проведут дополнительные исследования на генетические заболевания, которые могли привести к образованию тромба.

Ранее в Оренбургской области школьника увезли с инсультом с урока физкультуры. Ему провели экстренную операцию.

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      Алан Босиков
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