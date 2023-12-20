В России первоклассник попал в больницу с «мозговой катастрофой»

В Сургуте семилетний мальчик попал в больницу с инсультом

Врачи сургутской травматологической больницы прооперировали первоклассника с ишемическим инсультом. Об этом сообщил директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в Telegram.

Семилетний мальчик попал в стационар с подозрением на пищевое отравление. «Но оказалось, что это была мозговая катастрофа», — написал Добровольский. После проведенных исследований медики обнаружили тромб в артерии, питающей головной мозг. Ишемический инсульт редко диагностируют у детей, отметил глава Депздрава Югры.

В ходе проведенной операции хирурги успешно извлекли тромб. Мальчика уже перевели из реанимации в отделение нейрохирургии для реабилитации. Также ему проведут дополнительные исследования на генетические заболевания, которые могли привести к образованию тромба.

Ранее в Оренбургской области школьника увезли с инсультом с урока физкультуры. Ему провели экстренную операцию.