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14:08, 20 декабря 2023Среда обитания

В России резко подорожал один тип жилья

Вторичное жилье в России подорожало на 12 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За год вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 12 процентов. О том, что один тип недвижимости резко стал менее доступным, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Циан».

В конце 2023 года средняя стоимость квадратного метра «вторички» составляет 123,5 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что в первой половине года цены увеличивались медленно, а основной рост пришелся на третий квартал. Вместе с тем с января росла и покупательская активность — сейчас потенциальный спрос на покупку квартиры на 15 процентов выше, чем в 2022 году. Летом показатель начал расти быстрее на фоне ожидаемого повышения ипотечных ставок, а осенью стал возвращаться к весенним значениям.

«В конце года на рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз из-за подорожавшей ипотеки, но пока что этого не происходит. Несмотря на признаки охлаждения рынка, рост средних номинальных цен предложения по инерции пока что продолжается», — рассказали аналитики.

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Заметнее всего недвижимость дорожает в промышленных центрах. В лидерах также оказались Махачкала, Тольятти, Новокузнецк, Кемерово, Саратов, Омск и Набережные Челны — здесь «квадрат» за год вырос в цене более чем на 20 процентов. Минимально вторичное жилье подорожало в Сочи (плюс 0,2 процента), Московской области (плюс три процента), Москве и Санкт-Петербурге (по плюс пять процентов) — это связано с эффектом высокой базы, который мешает сильно увеличить цены. Только в Ленобласти средняя стоимость предложения оказалась ниже прошлогодней — минус два процента.

Согласно прогнозам компании, спрос на вторичном рынке снизится из-за перетока покупателей на рынки новостроек и аренды, а цены будут стагнировать или постепенно снижаться.

Ранее сообщалось, что в Москве резко подорожала аренда жилья. Сильнее всего выросли цены на аренду трехкомнатных квартир — с января по ноябрь прирост составил 36 процентов, до 150 тысяч рублей в среднем.

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      Александра Качан
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