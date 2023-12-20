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17:55, 20 декабря 2023Среда обитания

В российском городе появилась загадочная елка-арестантка

В Шахтах установили елку-арестантку и не смогли объяснить ее значение
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Шахтах Ростовской области появилась загадочная елка-арестантка. Вокруг наряженного к Новому году дерева в российском городе установили металлический конус, сообщает издание «Подъем!».

Местные власти не смогли объяснить значение конструкции — неизвестно, была ли конструкция установлена для красоты или в целях безопасности. В мэрии уточнили, что дерево, о котором идет речь, не является главной елкой города.

«Это на поселке где-то там. Поселок Фрунзе. Там есть свой сквер и там как бы решили так. Это территория муниципалитета, но там инициативная группа — жители поселка. И как-то вот так получилось», — пояснили в администрации. Отмечается, что главная елка высотой 15 метров сейчас монтируется и откроется 22 декабря.

Ранее стало известно, что школу в Крыму решили нарядить к Новому году ведрами с искусственными цветами и еловыми лапами внутри. Руководство образовательного учреждения заявило, что декорирование еще не завершено.

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      Александра Качан
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