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16:20, 20 декабря 2023Среда обитания

Школу в Крыму нарядили ведрами

В Крыму крыльцо школы нарядили ведрами с искусственными цветами и еловыми лапами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

В Крыму школу нарядили к Новому году ведрами с искусственными цветами и еловыми лапами внутри. Украшения поставили на крыльцо, сообщает «Подъем».

На необычные украшения обратили внимание во время церемонии вручения властями школьного автобуса. В связи с этим в сети предположили, что ведра школе также подарила местная администрация. Однако директор образовательного учреждения Ирина Василько заявила, что такой декор они покупали сами и специально так украсили.

«Купили цветы искусственные, нарезали здесь елок — сделали такие украшения. Это мы только начали украшать школу. Это еще не все», — подчеркнула директор. По ее словам, в планах украсить окна на первом и втором этаже, а также продолжить наряжать крыльцо. Там собираются разместить ветки со снегирями, с яблоками и с рябиной, а также создать фотозону.

Ранее в детском саду в Туапсе воспитатели решили поставить елку вверх ногами, прикрепив ее к потолку. Родители оценили идею расположения новогоднего дерева, однако инициативу запретило руководство детского сада.

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      Нина Ташевская
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