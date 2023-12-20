Школу в Крыму нарядили ведрами

В Крыму крыльцо школы нарядили ведрами с искусственными цветами и еловыми лапами

В Крыму школу нарядили к Новому году ведрами с искусственными цветами и еловыми лапами внутри. Украшения поставили на крыльцо, сообщает «Подъем».

На необычные украшения обратили внимание во время церемонии вручения властями школьного автобуса. В связи с этим в сети предположили, что ведра школе также подарила местная администрация. Однако директор образовательного учреждения Ирина Василько заявила, что такой декор они покупали сами и специально так украсили.

«Купили цветы искусственные, нарезали здесь елок — сделали такие украшения. Это мы только начали украшать школу. Это еще не все», — подчеркнула директор. По ее словам, в планах украсить окна на первом и втором этаже, а также продолжить наряжать крыльцо. Там собираются разместить ветки со снегирями, с яблоками и с рябиной, а также создать фотозону.

Ранее в детском саду в Туапсе воспитатели решили поставить елку вверх ногами, прикрепив ее к потолку. Родители оценили идею расположения новогоднего дерева, однако инициативу запретило руководство детского сада.

