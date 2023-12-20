В российском регионе столкнулись два судна

В Ростовской области столкнулись два судна

В Ростовской области столкнулись два судна, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суда Red Line и ТН-709 столкнулись в акватории Дона 20 декабря, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным Telegram-канала Don Mash, одно судно направлялось в Турцию, второе следовало в Ростов-на-Дону из Азова.

В результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов допущено не было, отметили в прокуратуре. По факту ЧП начата проверка.

Ранее в Ульяновске прогулочный теплоход врезался в причал. Одна из пассажирок рассказала, что во время столкновения в кафе на борту с полок упали продукты, а несколько человек раскидало по палубе.