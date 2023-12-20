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10:43, 20 декабря 2023Мир

В США предложили Украине брать пример с нацистской Германии

Экс-генерал США Ходжес: Украине стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года, чтобы иметь шанс противостоять России. Брать пример с Третьего рейха Киеву предложил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Perun.

«Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких города. Однако производство самолетов в Германии росло. Поэтому я думаю, что Украина может увеличить производительность. Некоторые западные компании уже помогают», — сказал он.

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      Семен Александров
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