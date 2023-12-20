В США задержали десятки ворвавшихся протестующих в Капитолии

Fox News: полиция США задержала около 60 протестующих после акции в Капитолии

Полиция задержала около 60 протестующих, ранее ворвавшихся в центральную ротонду Капитолия США ради митинга в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Несогласованный с местными властями митинг прошел под руководством активистки Линды Сарсур. Демонстранты держали в руках транспаранты с антиизраильскими лозунгами, осуждающими военную помощь США в интересах Израиля. «Ни цента, ни времени, ни денег для израильских преступлений!» — скандировали участники акции.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с израильским коллегой Йоавом Галлантом заявил, что США не будут диктовать Израилю сроки боевых действий против исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа.