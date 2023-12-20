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07:30, 20 декабря 2023Ценности

Врач перечислила плюсы сна обнаженным

Фото: Unsplash

Британский физиотерапевт перечислила неожиданные плюсы привычки спать без одежды. На эту тему она высказалась в интервью Metro.

Врач Сэмми Марго рассказала, что нахождение в кровати обнаженным помогает погрузиться в глубокий сон. «Температура вашего тела играет решающую роль в засыпании. Это связано с циркадным ритмом — внутренними биологическими часами, которые контролируют цикл сна и бодрствования. Если вы позволите телу остыть, отправляясь в постель голым, то быстрее заснете», — уточнила она.

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По словам доктора, привычка спать без пижамы также может позитивно сказаться на отношениях с партнером. «Если пара будет спать голой, то это приведет к повышению физической и эмоциональной близости между ними. Дело в том, что при прямом контакте увеличивается выработка окситоцина — гормона, связанного с любовью и привязанностью», — высказалась эксперт в заключение.

В ноябре андролог Марк Годзиян назвал основные правила здорового сна. Врач посоветовал спать в полной темноте и отказаться от включенных ночников и телевизора.

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      Карина Черных
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