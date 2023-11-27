Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 27 ноября 2023Забота о себе

Названы пять правил здорового сна

Андролог Марк Годзиян назвал отказ от ночников одним из правил здорового сна

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Отказ от ночников и включенного телевизора во время отдыха — одно из правил здорового сна, рассказал андролог Марк Годзиян. Все пять пунктов, выполнение которых улучшит качество сна, он назвал в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что шишковидная железа, или эпифиз, днем и ночью работает по-разному. При свете она обеспечивает гормоном радости серотонином, а ночью — гормоном сна мелатонином. По словам Годзияна, в идеале для здоровья нужно ложиться спать с заходом солнца, а вставать с его первыми лучами.

«Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления», — отметил андролог. Он также добавил, что люди с ночным образом жизни должны помнить: дневной сон не компенсирует отсутствие ночного.

Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

По словам Годзияна, жители больших городов лишены полноценного сна из-за излишней освещенности. Чтобы решить эту проблему, заверил врач, необходимо следовать простым правилам. Первым делом специалист призвал задергивать на ночь окна плотными шторами. Также он настоятельно рекомендовал выключать телевизор перед сном и не пользоваться ночниками.

Тем, кто встает по ночам, следует избавиться от привычки включать свет, считает врач. «Для освещения туалета достаточно тусклой лампочки-ночника, включающейся в розетку», — отметил он.

Напоследок врач рассказал, что у тех, кто хочет не ложиться спать допоздна, в комнате должно быть тусклое освещение. И самое главное, по словам Годзияна, — засыпать необходимо не позднее полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.

Ранее сомнолог Роман Бузунов назвал способ корректировать циркадные ритмы. Он посоветовал по утрам включать лампы, имитирующие дневной свет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Раскрыты способы обмана клиентов Ozon

      Стало известно о затягивании Китаем переговоров по «Силе Сибири-2»

      В Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной

      Вероятность превращения Starlink в военную цель оценили

      Раскрыто влияние шторма на туриндустрию Сочи и Крыма

      Мать обвинила незамужнюю 30-летнюю дочь в своей депрессии

      Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

      Назван регион-лидер по способности жителей накопить миллион рублей

      На блогера Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости