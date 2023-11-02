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19:29, 2 ноября 2023Забота о себе

Врач назвал способ легко просыпаться осенью

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Поздней осенью и зимой людям трудно просыпаться даже в привычное время из-за сокращения светового дня, рассказал сомнолог Роман Бузунов. В комментарии для радио Sputnik врач назвал способы легко вставать по утрам и чувствовать себя бодрым.

В холодный сезон происходит смещение циркадных ритмов, зависящих от солнечного света, объяснил Бузунов. Если света утром недостаточно или вовсе нет, цикл смещается на более позднее время. В этом случае слабая активность утром становится причиной бессонницы вечером, так как человек попросту не успевает уставать.

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Однако, обнадежил сомнолог, циркадные ритмы можно корректировать. «Поздней осенью можно использовать искусственное освещение, чтобы обманывать организм, — прокомментировал Бузунов. — Для этого подойдут светобудильники, имитирующие рассвет, или яркая белая лампа мощностью 10 тысяч люксов».

Вечером, начиная с пяти часов, можно носить солнцезащитные очки, в семь — закрывать шторы, посоветовал врач. По его словам, мозг будет думать, что наступила ночь. Главное при этом соблюдать режим, тогда и циркадный ритм подстроится, заверил напоследок Бузунов.

Ранее сомнолог Абхинав Сингх рассказал, что из-за привычки спать с открытым ртом утром может появляться неприятный запах. Он объяснил, что во рту пересыхает слюна, которая борется с бактериями.

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      Алиса Дмитриева
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