Врач назвал способ легко просыпаться осенью

Поздней осенью и зимой людям трудно просыпаться даже в привычное время из-за сокращения светового дня, рассказал сомнолог Роман Бузунов. В комментарии для радио Sputnik врач назвал способы легко вставать по утрам и чувствовать себя бодрым.

В холодный сезон происходит смещение циркадных ритмов, зависящих от солнечного света, объяснил Бузунов. Если света утром недостаточно или вовсе нет, цикл смещается на более позднее время. В этом случае слабая активность утром становится причиной бессонницы вечером, так как человек попросту не успевает уставать.

Однако, обнадежил сомнолог, циркадные ритмы можно корректировать. «Поздней осенью можно использовать искусственное освещение, чтобы обманывать организм, — прокомментировал Бузунов. — Для этого подойдут светобудильники, имитирующие рассвет, или яркая белая лампа мощностью 10 тысяч люксов».

Вечером, начиная с пяти часов, можно носить солнцезащитные очки, в семь — закрывать шторы, посоветовал врач. По его словам, мозг будет думать, что наступила ночь. Главное при этом соблюдать режим, тогда и циркадный ритм подстроится, заверил напоследок Бузунов.

Ранее сомнолог Абхинав Сингх рассказал, что из-за привычки спать с открытым ртом утром может появляться неприятный запах. Он объяснил, что во рту пересыхает слюна, которая борется с бактериями.