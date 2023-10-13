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12:36, 13 октября 2023Забота о себе

Названы способы избавиться от запаха изо рта по утрам

Сомнолог Сингх: сухость во рту провоцирует появление неприятного запаха изо рта

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Обезвоживание является одной из неочевидных причин появления по утрам неприятного запаха изо рта, считает сомнолог Абхинав Сингх. Способ освежить дыхание он назвал изданию Huffpost.

Специалист отметил, что люди, которые спят с открытым ртом, чаще жалуются на несвежее дыхание после пробуждения. Он объяснил, что это связано с появлением сухости во рту, которая провоцирует рост числа болезнетворных бактерий. Сингх заверил, что избавиться от неприятного запаха можно, устранив его причину — вылечить болезни, которые мешают нормальному носовому дыханию.

Кроме того, сомнолог отметил, что причиной сухости во рту может быть обезвоживание. «Если пить много воды, это поможет бороться с неприятным запахом изо рта», — сказал Сингх.

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Стоматолог Микаэла О'Нил добавила, что самый эффективный и очевидный способ избавиться от запаха изо рта — это следить за здоровьем зубов. Она посоветовала всегда чистить зубы перед сном и хотя бы один раз в день пользоваться зубной нитью для удаления застрявших частиц пищи, которые гниют и вызывают неприятный запах.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала об эффективном средстве для избавления от запаха чеснока изо рта. По ее словам, освежить дыхание поможет кислый йогурт.

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    Екатерина Улитина
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