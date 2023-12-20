Зеленский оценил отношения с Залужным

Зеленский назвал рабочими отношения с главкомом ВСУ Залужным

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал рабочими отношения с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом он заявил на вчерашней пресс-конференции по итогам года, передает ТАСС.

«Рабочие у меня отношения с Залужным», — сказал политик. Кроме того, Зеленский отметил, что ответственность за результаты на фронте несет Залужный и Генштаб. По его словам, есть много вопросов, в том числе по теме контрнаступления.

Ранее президент республики рассказал, что Киев до конца 2024 года будет понимать свои следующие шаги на фронте. Так он ответил на вопрос, планирует ли Украина поменять военное руководство из-за ситуации на поле боя. При этом тему перемен среди военных Зеленский не затронул.