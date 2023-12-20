Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 20 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский оценил отношения с Залужным

Зеленский назвал рабочими отношения с главкомом ВСУ Залужным

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал рабочими отношения с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом он заявил на вчерашней пресс-конференции по итогам года, передает ТАСС.

«Рабочие у меня отношения с Залужным», — сказал политик. Кроме того, Зеленский отметил, что ответственность за результаты на фронте несет Залужный и Генштаб. По его словам, есть много вопросов, в том числе по теме контрнаступления.

Ранее президент республики рассказал, что Киев до конца 2024 года будет понимать свои следующие шаги на фронте. Так он ответил на вопрос, планирует ли Украина поменять военное руководство из-за ситуации на поле боя. При этом тему перемен среди военных Зеленский не затронул.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

      Улицу в центре Петербурга перекрыли после обрушения шестиэтажного дома

      Лишение Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии опровергли

      Детей эвакуировали из российской школы из-за странного запаха

      Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

      В Минфине не нашли денег на кладбища

      Женщина пожаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

      Марс оказался геологически активной планетой

      Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

      В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости