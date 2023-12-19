Зеленский ответил на вопрос о планах поменять военное руководство

Зеленский: у Киева к концу 2024 года будет понимание о следующих шагах на фронте

До конца 2024 года Украина будет иметь понимание о своих следующих шагах на фронте. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Так Зеленский ответил на вопрос о том, нет ли у Киева планов поменять военное руководство из-за ситуации на фронте. Этот момент глава государства в своем ответе не упомянул.

Ранее Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о своем конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным и слухах на тему планов его увольнения.

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва.

После этого в западных СМИ появилась информация, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.