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09:04, 20 декабря 2023Путешествия

Живущая в Италии россиянка рассказала о любимых у местных мужчин типажах женщин

Фото: Xavier Lorenzo / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, рассказала о любимых у местных мужчин женских типажах. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, вопреки распространенному мнению, что итальянцы предпочитают блондинок, местные опросы показывают, что большинству из них все же больше по вкусу брюнетки. «Есть и статистика по регионам: итальянцам на севере больше нравятся брюнетки, а итальянцам на юге — блондинки», — поделилась россиянка.

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Она также подчеркнула, что для мужчин в Италии фигура женщины имеет очень важное значение. Кроме того, блогерша заметила, что итальянцы предпочитают женственный стиль модной одежде в стиле оверсайз.

«Итальянки любят ходить в пальто, носить шарфики, платки, очки и аксессуары, и если вы хотите привлечь внимание итальянских мужчин и получать восхищенные взгляды или "чао, белла!" вслед, то одежда здесь играет далеко не последнюю роль», — пояснила россиянка.

Путешественница добавила, что итальянцев не сильно привлекают женщины, которые активно проявляют инициативу, делают первые шаги и создают впечатление легкодоступных. Однако финансовая независимость и самостоятельность будут в глазах мужчины в Италии скорее плюсом, отметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с мужем-итальянцем, который назвал ей три поразившие его в России вещи. В частности, иностранец позавидовал российскому порталу «Госуслуги», где можно, например, быстро записаться ко врачу, а не «висеть» на горячей линии час, как в Италии.

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      Марина Черняк
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