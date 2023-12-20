Звезда Сomedy Woman высказалась о перспективе возвращения шоу в эфир

Юмористка Наталия Медведева заявила, что шоу Comedy Woman не вернется в эфир

Популярная российская актриса и бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева заявила, что шоу не вернется в эфир, поскольку его звездам это вряд ли интересно. О перспективах возобновления шоу она рассказала в интервью YouTube-каналу «А ты точно блогер?»

Медведева назвала несколько причин, по которым возобновление Comedy Woman невозможно. «Тебе 25 лет, и ты показываешь свой талант, а тебе через 15 лет или через 10 лет говорят: "Делай то же самое". Ну ты же не будешь делать то же самое. Это даже неприкольно. Тебе не интересно, не хочется, ты не кайфуешь от этого», — объяснила она.

Кроме того, по мнению артистки, для звезд проекта могло бы быть трудно сохранить на прежнем уровне и не ударить в грязь лицом. «Здоровье не то, чтобы так прыгать, скакать и орать и выдавать ту же энергию», — добавила она.

Ранее бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о роли «паршивой овцы» в шоу. По словам артистки, многие зрители не любили ее из-за образа в комедийном проекте.

Comedy Woman выходило на ТНТ с 2008 года. В 2019 году программу поставили на паузу. В 2020 году стало известно, что проект закрыли.

