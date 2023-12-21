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09:24, 21 декабря 2023Мир

Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

NYT: еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

Фото: Carlos Barria / Reuters

Еще шестнадцать штатов решили последовать примеру Колорадо и потребовали не допустить экс-президента США Дональда Трампа до праймериз. Об этом сообщает газета The New Tork Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность [президента] в соответствии с 14 поправкой [к Конституции США]», — отмечается в материале издания.

Во всех исках Трампу инкриминируется якобы участие в беспорядках 6 января 2021 года в Капитолии.

Ранее стало известно, что члены Верховного суда штата Колорадо столкнулись с потоком угроз после решения по исключению Трампа из праймериз.

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      Максим Габриелян
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