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08:42, 21 декабря 2023Мир

Верховный суд Колорадо столкнулся с потоком угроз после решения по Трампу

NBC News: судьи Колорадо столкнулись с потоком угроз после решения по Трампу

Фото: Godofredo A. Vásquez / AP

Члены Верховного суда штата Колорадо столкнулись с потоком угроз после решения по исключению экс-президента США Дональда Трампа из праймериз. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Advance Democracy, беспартийная некоммерческая организация, которая проводит исследования общественных интересов, выявила «значительную агрессивную риторику» против судей и демократов (...) Они обнаружили, что некоторые пользователи социальных сетей публиковали адреса электронной почты, номера телефонов и адреса офисных зданий судей», — отмечается в материале издания.

Кроме того, сообщается, что подобная тактика не в первый раз используется сторонниками бывшего американского лидера. В частности, после проведения обысков ФБР в доме Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, пользователи соцсетей также выступали с угрозами.

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз для выдвижения на выборы от Республиканской партии в 2024 году. В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.

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      Максим Габриелян
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