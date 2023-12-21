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04:30, 21 декабря 2023Ценности

27-летнюю возлюбленную Венсана Касселя сняли в купальнике на пляже

Фото: Dilson Silva / BACKGRID / Legion-media.ru

Бразильская модель Нара Баптиста попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летнюю возлюбленную актера Венсана Касселя сняли в Рио-де-Жанейро в разноцветном купальнике и парео, повязанном на бедрах. На размещенных кадрах видно, что манекенщица также надела солнцезащитные очки, а волосы собрала в высокий хвост. В руках она держала сумку-шопер. Сам Кассель предстал перед камерами топлес в шортах.

В октябре дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель приняла участие в откровенной съемке. На размещенных кадрах 19-летняя манекенщица позировала в черном платье с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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