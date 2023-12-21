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01:23, 21 декабря 2023Путешествия

«Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин

«Аэрофлот» заявил, что «Россия» скоро получит разрешения и начнет рейсы в Пекин

Фото: Pixabay

Авиакомпания «Россия» скоро получит необходимые разрешения и начнет рейсы в Пекин. Об этом сообщили в «Аэрофлоте», передает РИА Новости.

Кроме того, группа ведет переговоры с авиационными властями Китая о выполнении разовых рейсов до получения разрешений.

В «Аэрофлоте» добавили, что в настоящее время пассажиров, которые должны были отправиться в Пекин рейсами «России», перевезут компании-партнеры. Билеты будут переоформлены без дополнительной платы.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» получила уведомление от аэропорта Пекина «Дасин» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

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      Марина Совина
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