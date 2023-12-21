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09:37, 21 декабря 2023Наука и техника

НАСА в седьмой раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС перенесли из-за плохой погоды
Архивное фото

Архивное фото. Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) в очередной раз перенесли. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Процедура отстыковки корабля была запланирована на четверг, однако из-за погодных условий в районе приводнения в Атлантике она была перенесена. Уточняется, что из-за плохой погоды отстыковку перенесли уже в седьмой раз.

В НАСА отметили, что очередную попытку отстыковки запланировали на пятницу. Она будет предпринята в 5:05 по московскому времени.

Согласно ранним планам, отстыковка Cargo Dragon должна была состояться в середине декабря. Однако каждый раз она была сорвана из-за погодных условий в Атлантике в районе Флориды. Космический корабль находится в составе МКС с 11 ноября.

В начале декабря стало известно, что частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, перенесли на 2024 год. Задержки связаны с разработкой скафандров для выхода в открытый и космос и переоборудования космического корабля Crew Dragon.

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      Андрей Ставицкий
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