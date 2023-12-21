Азербайджан заплатил Турции 3,4 миллиарда долларов за Карабах

Минэк Азербайджана о Карабахе: с Турцией подписано контрактов на $3,4 млрд

Азербайджан подписал подрядные контракты с турецкими компаниями на ремонтные работы в Нагорном Карабахе на сумму в 3,4 миллиарда долларов. Слова министра экономики страны Микаила Джаббарова на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в четверг, 21 декабря, передает «Интерфакс»

Всего за последние три года на восстановление инфраструктуры на юго-западе страны Баку выделил более семи миллиардов долларов. «Отрадным фактом является то, что в этих проектах на освобожденных территориях активное участие принимают турецкие компании», — заявил министр. В Азербайджане, по его мнению, созданы все возможности для реализации частно-государственного партнерства.

Кроме того, Джаббаров поделился дальнейшими инвестиционными планами: «Азербайджанская инвестиционная компания ведет переговоры с турецким партнерами, и подготовлено пять проектов по восстановлению малых ГЭС».

Раннее стало известно, что Баку планирует переселить в Нагорный Карабах 140 тысяч человек к концу 2026 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в приоритете расселение бывших беженцев, в том числе и армян.

