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12:04, 21 декабря 2023Бывший СССР

Азербайджан заплатил Турции 3,4 миллиарда долларов за Карабах

Минэк Азербайджана о Карабахе: с Турцией подписано контрактов на $3,4 млрд

Фото: Staff / Reuters

Азербайджан подписал подрядные контракты с турецкими компаниями на ремонтные работы в Нагорном Карабахе на сумму в 3,4 миллиарда долларов. Слова министра экономики страны Микаила Джаббарова на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в четверг, 21 декабря, передает «Интерфакс»

Всего за последние три года на восстановление инфраструктуры на юго-западе страны Баку выделил более семи миллиардов долларов. «Отрадным фактом является то, что в этих проектах на освобожденных территориях активное участие принимают турецкие компании», — заявил министр. В Азербайджане, по его мнению, созданы все возможности для реализации частно-государственного партнерства.

Кроме того, Джаббаров поделился дальнейшими инвестиционными планами: «Азербайджанская инвестиционная компания ведет переговоры с турецким партнерами, и подготовлено пять проектов по восстановлению малых ГЭС».

Раннее стало известно, что Баку планирует переселить в Нагорный Карабах 140 тысяч человек к концу 2026 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в приоритете расселение бывших беженцев, в том числе и армян.

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      Глеб Палехов
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