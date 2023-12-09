Баку собрался переселить в Нагорный Карабах 140 тысяч человек к концу 2026 года

Ильхам Алиев заявил, что Баку необходимо переселить в Карабах 140 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что руководство страны собралось переселить в Нагорных Карабах более 140 тысяч человек. Об этом сообщает информационное агентство «Азертадж» со ссылкой на интервью, которое глава государства дал телеканалу Euronews.

«Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы — Карабах и Восточный Зангезур, потому что нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тысяч человек», — заявил Алиев.

Он также заявил, что Баку хочет, чтобы покинувшие свои дома карабахские армяне вернулись. «Мы открыли электронный портал для регистрации. Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной», — сказал азербайджанский президент.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Днем позже власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) капитулировали перед Азербайджаном, который решил провести в регионе военную операцию.

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван подтвердили намерение подписать мирный договор. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

