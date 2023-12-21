Названы лучшие игры года на PlayStation

«Человек-Паук 2» назвали главной игрой 2023 года для PlayStation 5

Консольные геймеры перечислили лучшие игры 2023 года. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Победителей в номинациях от Sony определили с помощью голосования. Так, игроки решили, что главной игрой года оказался «Человек-Паук 2»: «это еще одна ступенька в невероятную серию релизов Insomniac для PS5». Лучшей игрой для PlayStation 4 выбрали Hogwarts Legacy.

Эксклюзив для PS5 «Человек-Паук 2» также выиграл в номинациях «Лучшая история», «Лучшая графика», «Лучшее звуковое сопровождение», «Лучший саундтрек», «Лучшие опции доступности», «Лучшее использование DualSense». Выпустившая тайтл компания Insomniac Games получила награду «Студия года».

В номинации «Лучшее художественное исполнение» победила Alan Wake 2, «Лучший мультиплеерный опыт» — Baldur’s Gate III, «Лучшая поддержка игры» — Fortnite, «Лучшее дополнение» — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, «Лучшая спортивная игра» — EA Sports FC 24, «Лучшая независимая игра» — Sea of Stars. Лучшей игрой для PlayStation VR2 выбрали Resident Evil Village. Самой ожидаемой игрой будущего по версии сообщества PS оказалась Grand Theft Auto VI.

В конце 2022 года геймеры PlayStation назвали лучшей игрой God of War Ragnarök. Игра от студии Santa Monica Studio победила во всех номинациях, где присутствовала.