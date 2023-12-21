Бородину в образе типичной славянки сравнили в сети с цыганкой

Пользователи сети сравнили российскую телеведущую Ксению Бородину с цыганкой. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она предстала в окружении подруг. На размещенных кадрах видно, что на девушках надеты шубы и платки, оформленные пестрым принтом. «Образ богатой русской девушки из 1990-х стал главным модным трендом. Для этого вам понадобится: объемная шуба, шапка как у папы в 1990-х, можно еще черную повязку. Потом очки черные, свитер, короткие юбки из кожи, джинсы а-ля варенки, высокие сапоги на устойчивом каблуке», — подписала она пост.

Подписчики, в свою очередь, не оценили внешний вид участниц ролика, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Только в 1990-х не было таких губ», «Цыганский табор», «Очень мало женственности», «Цыгане подъехали», «Цыганские посиделки», — возмущались они.

Ранее стилистка Ханна Мельникова назвала россиянкам способы носить вещи типичной славянки в повседневных образах. По словам эксперта, шапка-боярка, винтажная шуба и объемные аксессуары из золота стали главными атрибутами модного стиля, который получил название slavic core. Чтобы соответствовать данному тренду, необязательно носить все вещи сразу, объяснила эксперт.