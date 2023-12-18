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17:15, 18 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали способы носить вещи типичной славянки в повседневных образах

Фото: Unsplash

Стилист Ханна Мельникова совместно с аналитиками маркетплейса «Мегамаркет» назвали россиянкам способы носить вещи типичной славянки в повседневных образах. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

По словам эксперта, шапка-боярка, винтажная шуба и объемные аксессуары из золота являются главными атрибутами модного стиля, получившего название slavic core. Чтобы соответствовать данному тренду, необязательно носить все вещи сразу, объясняет эксперт. Для этого достаточно надеть шубу с длинным ворсом, заменить шапку на повязку и примерить кашемировый костюм. При этом образ можно дополнить варежками с ярким принтом.

В то же время специалист особенно обратила внимание на шапку-боярку, которой можно найти альтернативу в виде шапки-ушанки или чепчика. «Девушкам стоит попробовать в одном образе совмещать разные оттенки одного цвета, например, коричневого или бежевого. Сочетание броского аксессуара с монохромом привлечет внимание и сделает наряд более интересным», — уточнила Мельникова.

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Кроме того, собеседница издания дала читательницам несколько рекомендаций для нарядов на корпоратив. Она посоветовала присмотреться к вечернему бархатному платью с длинными перчатками, поверх которых можно надеть золотой браслет. Сочетать данные вещи можно с шубой или меховой шапкой.

В заключение специалисты «Мегамаркета» отметили, что в качестве дополнения разрешается использовать в повседневных образах высокие кожаные сапоги на каблуке, лакированные сумки, украшения и бижутерию под золото.

Ранее стилист Мария Варламова объяснила тягу россиянок к образу типичной славянки. Стремление наряжаться и ярко краситься эксперт назвала национальной чертой. Она призвала соотечественниц не стыдиться данного факта, а также не стесняться носить шубы.

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      Мария Винар
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