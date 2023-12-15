Россияне пытаются заработать на популярности «Слова пацана». Как они продают вещи из сериала за миллионы рублей?

В РФ начали продавать одежду, как у героев «Слово пацана», за миллионы

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» спровоцировал у россиян всплеск интереса к вещам из 1980-1990-х годов. «Олимпийки Маратика», «шапки с козырьком, как у Пальто», «кофта Вовы Адидаса» — и еще тысячи похожих объявлений заполонили различные ресейл-платформы. И если одни продавцы предлагают винтажную одежду из собственных шкафов по адекватным ценам, то другие пытаются нажиться на поклонниках картины Жоры Крыжовникова.

Россияне распродают собственные винтажные вещи

Устаревшие вещи, пылящиеся в шкафах россиян, обрели актуальность благодаря ажиотажу вокруг российского сериала «Слово пацана». Предприимчивые россияне стали выставлять на продажу одежду времен СССР, похожую на вещи героев сериала.

Ресейл-платформа

Так, довольно распространенная среди советских граждан кофта на молнии бренда Adidas превратилась в «олимпийку Вовы Адидаса», а неприметный мохеровый шарф — в «шарф Маратки Суворова». Для привлечения внимания потенциальных клиентов продавцы публикуют фотографии героев в аналогичных вещах, а некоторые также отмечают уникальность своих позиций. «Прямо кaк из сериала. Олимпийка реальнo из 80-90-х», — гласит описание одного из объявлений.

Отдельного внимания заслуживают головные уборы: судя по количеству объявлений, особенной популярностью у российских мужчин стали пользоваться «фернанделька» (шапка-кепка, как у Андрея Пальто) и бейсболка-сеточка USA California, которой отвели целый эпизод, — именно ее Андрей и Марат украли из комиссионки в начальных сериях.

Цены на подобные позиции в среднем варьируются от 500 до 15 тысяч рублей в зависимости от их редкости и состояния, однако на платформах объявлений можно найти и предметы гардероба за несколько миллионов рублей. Например, жительница Екатеринбурга решила распрощаться с олимпийкой марки Adidas за 3,5 миллиона. При этом год выпуска куртки женщина не уточнила.

Ресейл-платформа

В то же время пользователь из Москвы предложил зрителям раритетную кожаную куртку, в которой в одной из серий появлялся актер Вячеслав Копейкин, сыгравший персонажа Турбо. За нее мужчина намеревается получить миллион рублей. «Та самая куртка из крутейшего сериала "Слово пацана"», — говорится в описании объявления.

Заработать на успехе «Слово пацана» решили и продавцы мерча

Ажиотажем вокруг «Слова пацана» воспользовались и производители мерча. На онлайн-площадках появилось множество футболок, свитшотов и прочей одежды с фразами из сериала.

Особенно часто встречаются изделия с надписью «Не чушпан», цитатами героев и логотипами банд из сериала

Официального мерча у «Слова пацана» все еще нет, но неофициальный можно приобрести во многих онлайн-магазинах и на ресейл-площадках за 1000-5000 рублей.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал неоднозначную реакцию общества

Восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), повествует о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х. Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Юлия Александрова, Сергей Бурунов, Никита Кологривый и другие, а режиссером выступил Жора Крыжовников.

Сразу после выхода первых серий сериал начали активно обсуждать в сети. Некоторые зрители призвали запретить картину, обвиняя создателей в популяризации бандитской романтики, однако большая часть все же назвала проект полезным для общества. Позитивно о картине отозвались режиссер Никита Михалков и актер Сергей Бурунов, который исполнил в нем одну из ключевых ролей.

90% зрителей сериала выступили против запрета «Слова пацана», по данным социологического агентства «Вебер»

Впрочем, Роскомнадзор тоже не выявил в сериале нарушений законодательства.