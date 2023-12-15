В России продадут куртку в стиле сериала «Слово пацана» за 3,5 миллиона рублей

На «Авито» продадут куртку в стиле сериала «Слово пацана» за 3,5 миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга Ирина (фамилия неизвестна) решила продать куртку в стиле сериала «Слово пацана» за 3,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

На размещенном снимке видно, что предмет гардероба представляет собой олимпийку бренда Adidas черного, белого и синего цветов. Как заявляет автор лота, состояние у изделия хорошее. «Винтажная олимпийка "Слово пацана"», — подписала россиянка. При этом год выпуска вещи не уточняется.

Среди прочего, на упомянутом сервисе также можно найти красную олимпийку за 3490 тысячи рублей. «Олимпийка Маратика "Слово пацана"», — пишет автор одного из объявлений. Помимо этого, выставлена на продажу кепка за 85 тысяч рублей. «Отличие от новодела в том, что шнурок вокруг козырька. Кепка из 90-х», — отмечает пользователь платформы.

Ранее в декабре вышла седьмая серия сериала «Слово пацана». Восьмисерийная драма, снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), повествует о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х.