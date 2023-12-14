Вышла седьмая серия сериала «Слово пацана». Чем она отличается от слитой в сеть?

На Wink вышла ранее слитая в сеть седьмая серия сериала «Слово пацана»

Официально вышла седьмая серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эпизод был опубликован на онлайн-платформах Start и Wink через несколько дней после того, как в сеть слили его черновой вариант.

Чем серия отличается от слитой в сеть

В рабочей копии эпизода, которая была слита в сеть за несколько дней до официальной премьеры, был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались о тех, которые звучали в предыдущих сериях проекта. Хронометраж в обоих версиях составил 50 минут, а сюжетная линия полностью совпадала за исключением двух отличий. В черновом варианте сериала персонаж по имени Вова Адидас покидает группировку «универсамовских» и назначает главным парня по кличке Зима, сообщая об этом в комнате спортзала, где обычно собираются герои. В оригинальной версии действие происходит на улице и Зимы в кадре нет. Помимо этого, в официальной серии отсутствует сцена, где Адидас-старший бьет персонажа по имени Турбо из-за оскорблений в адрес одной из главных героинь Айгуль.

Реакции на сериал «Слово пацана»

Восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), повествует о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова и другие. Режиссером выступил Жора Крыжовников.

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Как только первые серии проекта вышли на экраны, его начали активно обсуждать в сети. Многие выразили претензии к сериалу из-за демонстрации жестокости и бандитской романтики, призывая запретить его, однако большая часть высказывавшихся поделилась мнением, что такой проект полезен обществу.

Почему «Слово пацана» решили не запрещать

Заместитель директора по воспитательной работе школы №21 города Шахты Ростовской области, учительница английского языка Алла Демехина в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что проект будет полезен для молодежи и поможет окунуться в ушедшую эпоху перестройки, чтобы посмотреть, как трудно люди жили в те годы.

По ее словам, она жила в то время, ей знакомы картины, которые она видит на экране. Демехина считает, что в сериале наглядно показаны серость, убогость и выживание.

По словам сценариста проекта Андрея Золотарева, авторам «Слова пацана» «точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом». Комментируя претензии к сериалу, он сказал, что не видит причин для его запрета.

Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу Андрей Золотарев сценарист сериала «Слово пацана»

Своим мнением о сериале поделился и актер Сергей Бурунов, который сыграл в проекте отца двух главных героев — Марата и Вовы-Адидаса. Артист признался, что был потрясен после прочтения сценария проекта, так как давно не встречал «такой точности, правды и глубины» в современных проектах.

Помимо этого, Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По данным социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», подавляющее большинство (90 процентов) посмотревших сериал «Слово пацана» россиян выступили против его запрета.

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский режиссер Никита Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал.

Своим мнением о проекте также поделился сенатор Иван Евстифеев. Он отметил, что подобные ленты, которые снимаются в России, заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать, что является хорошим признаком.

Действительно ли пересняли финальную серию

Создатели проекта опровергли информацию об изменениях в сценарии последней серии после шумихи вокруг сериала, а также заявили, что рабочая поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована ранее.

Помимо этого, стало известно, что сериал «Слово пацана» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года.

Популярность «Слова пацана» на Украине

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пользуется интересом у украинцев, несмотря на запрет. Ведомство потребовало прекратить распространение и продвижение проекта, а также сообщило, что сериал украинцы смотрят «на пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями». Подчеркивалось, что продвижением «вражеского контента» занимаются лидеры мнений и блогеры Украины.

Несмотря на запрет, проект Жоры Крыжовникова попал в топ-10 самых популярных сериалов на Украине.