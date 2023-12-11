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12:32, 11 декабря 2023Культура

Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана»

Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Подтверждаем», — говорится в сообщении в ответ на просьбу прокомментировать слова зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Натальи Орловой о том, что в проекте не выявили нарушений.

Ранее российский режиссер Никита Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить «Слово пацана». Он отметил, что сериал основан на исторической правде, а темы, которые в нем поднимаются, являются важными для зрителя, поэтому его нужно показывать любой аудитории. «Людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно [было] быть», — указал кинематографист.

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