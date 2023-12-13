Россияне выступили против запрета «Слова пацана»

«Вебер»: 90 % смотревших «Слово пацана» выступили против его запрета

Подавляющее большинство посматривавших сериал «Слово пацана» россиян выступили против его запрета. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 11 декабря 2023 года в сети методом River Sampling среди 1300 россиян старше 18 лет. Выяснилось, что 34 процента опрошенных в возрасте 18-24 лет смотрели сериал, в возрасте 25-34 лет — 45 процентов. Среди тех, кто сериал не смотрел и не планирует (49 процентов), преобладают женщины и респонденты старшего поколения.

Абсолютному большинству респондентов сериал нравится: 83 процента оценили его на семь баллов и выше. Высший балл (десять) поставили 55 процентов, среди молодежи (18-34) этот процент выше — 60 процентов. Смотревшие сериал высоко оценили игру актеров (86 процентов), сюжет (85 процентов), атмосферу (85 процентов), саундтрек (84 процента).

Любимый герой аудитории — Вова Адидас в исполнении Ивана Янковского. Он получил 22 процента голосов опрошенных. В то же время антигероем в глазах россиян является Кащей, его играет Никита Кологривый.

Среди зрителей сериала 72 процента не согласны с тем, что в «Слове пацана» романтизируется бандитизм. 44 процента опрошенных высказались против запрета картины, а среди зрителей сериала этого мнения придерживается абсолютное большинство (90 процентов). По мнению смотревших сериал, его основная идея — не романтизация преступных группировок, а отражение сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи. Абсолютное большинство молодых людей убеждены, что сериал хорошо демонстрирует пагубные последствия выбора преступного пути (83 процента). Также абсолютное большинство зрителей уверены, что «Слово пацана» отражает реальные события, происходившие в ту эпоху (89 процентов).

Ранее российский режиссер Никита Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что сериал основан на исторической правде, а темы, которые в нем поднимаются, являются важными для зрителя.