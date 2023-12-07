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18:00, 7 декабря 2023Культура

В Совфеде оценили сериал «Слово пацана: кровь на асфальте»

Сенатор Евстифеев назвал сериал «Слово пацана» отражением истории

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В Совфеде оценили сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Своим мнением о проекте поделился сенатор Иван Евстифеев на пленарном заседании ведомства, передает РИА Новости.

Политический деятель назвал сериал отражением истории перестроечных времен. По его мнению, подобные ленты, которые снимаются в нашей стране, заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать, что является хорошим признаком.

Евстифеев также признался, что посмотрел все вышедшие серии проекта, и вспомнил о других картинах, вызвавших в свое время широкий резонанс: «Школа», «Бригада» и «Чучело».

«Это история нашей страны, какой бы она ни была, это часть нашей жизни, это — факт. Создатели сериала напоминают тем, кто знал это время, и показывают тем, кто не знал, как это все было, и наша общая задача, конечно же, чтобы такого не повторилось», — подчеркнул сенатор.

Ранее появилась информация, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года.

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      Анастасия Астахова
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