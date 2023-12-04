Бурунов признался, что был потрясен сценарием сериала «Слово пацана»

Российский актер Сергей Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана: кровь на асфальте», в которым сыграл роль отца двух главных героев — братьев Вовы Адидаса и Марата. Своим мнением он поделился в программе «Кстати», доступной во «ВКонтакте».

Артист признался, что был потрясен после прочтения сценария проекта, так как давно не встречал «такой точности, правды и глубины» в современных проектах.

«Жора Крыжовников был автором сценария, мой дорогой, горячо любимый и уважаемый. Андрей Золотарев был соавтором сценария. Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки», — отметил Бурунов.

Ранее учительница посоветовала сериал «Слово пацана» для изучения эпохи перестройки. По ее словам, она жила в то время, и ей знакомы картины, которые она видит на экране.