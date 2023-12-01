Учительница посоветовала сериал «Слово пацана» для изучения эпохи перестройки

Учительница Демехина назвала полезным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет полезен для молодежи и поможет окунуться в ушедшую эпоху перестройки, чтобы посмотреть, как трудно люди жили в те годы. Об этом рассказала «Ленте.ру» заместитель директора по воспитательной работе школы №21 города Шахты Ростовской области, учительница английского языка Алла Демехина.

По ее словам, она жила в то время, и ей знакомы картины, которые она видит на экране. Демехина считает, что в сериале наглядно показаны серость, убогость и выживание.

«В моей памяти остались спортивные костюмы, бордовые пиджаки, я помню наперсточников на вокзале, когда мы ездили к бабушке в Воронеж. Маленькой девочкой я стояла в огромной очереди у хлебозавода в Шахтах — меня мама оставляла там в шесть утра и убегала на работу. Приходилось стоять до восьми утра, в тяжелой шубе и вязаной шапке, чтобы купить хлеба для семьи», — вспомнила учительница.

Демехина считает, что в фильме очень подробно и правдоподобно показаны семейные отношения. Так, мама главного героя вкладывает в него все, что может, тянется к сыну, пытается выяснить, что с ним происходит, но он не идет на контакт. «Это были времена, когда каждый выживал по-своему, особенно в мальчуковой среде. Развалились все системы, шел передел собственности, и это, конечно, отразилось на детях. Подростки, прежде всего мальчишки, чувствовали незащищенность. Они пытались искать какую-то опору, но, к сожалению, в отрицательных явлениях», — рассказала учительница.

Она посоветовала молодежи не идеализировать эпоху перестройки и отметила, что практически все, кто жил и взрослел в то время, не хотят его возвращения. «Я преподаю в 8-9 классах, и на вопрос, надо ли показывать такой фильм современным подросткам, отвечу: надо. С детьми нужно обсуждать то, что страна переживала разные времена, в том числе и такие», — добавила она.