В Минкульте Украины сообщили об интересе к «Слову пацана» вопреки запрету

Минкульт Украины: сериал «Слово пацана» пользуется интересом, несмотря на запрет

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пользуется интересом у украинцев, несмотря на запрет. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство потребовало прекратить распространение и продвижение проекта, а также сообщило, что сериал украинцы смотрят «на пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями». Российские видеосервисы запрещены на территории Украины.

Подчеркивается, что продвижением «вражеского контента» занимаются лидеры мнений и блогеры Украины. «Для информационной безопасности нашей страны важно прекратить распространение российского контента», — отмечается в заявлении.

Ранее в Совфеде России оценили сериал «Слово пацана».