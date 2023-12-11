«Чебурашка» стал одним из самых популярных фильмов на Украине

«Чебурашка» вошел в топ-10 самых популярных фильмов на Украине

Российский фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стал одним из самых просматриваемых фильмов на Украине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на поисковый сервис Google.

Картина вошла в топ-10 самых популярных проектов среди запросов украинских пользователей. Отмечается, что первое место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

В список самых просматриваемых картин вошли украинские ленты «Мавка. Лесная песня» и «Люксембург, Люксембург», а также картины «Аватар 2: Путь воды», «Форсаж 10», «Джон Уик 4», «Барби», «Пять ночей у Фредди» и «Стражи галактики 3». Российский фильм «Чебурашка», который стал самой кассовым проектом на территории РФ, занял девятое место в рейтинге.

При этом, в списке самых популярных сериалов среди украинских зрителей седьмое место занял российский проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пользуется интересом у украинцев, несмотря на запрет.