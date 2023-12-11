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16:39, 11 декабря 2023Культура

«Чебурашка» стал одним из самых популярных фильмов на Украине

«Чебурашка» вошел в топ-10 самых популярных фильмов на Украине

Кадр: фильм «Чебурашка»

Российский фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стал одним из самых просматриваемых фильмов на Украине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на поисковый сервис Google.

Картина вошла в топ-10 самых популярных проектов среди запросов украинских пользователей. Отмечается, что первое место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

В список самых просматриваемых картин вошли украинские ленты «Мавка. Лесная песня» и «Люксембург, Люксембург», а также картины «Аватар 2: Путь воды», «Форсаж 10», «Джон Уик 4», «Барби», «Пять ночей у Фредди» и «Стражи галактики 3». Российский фильм «Чебурашка», который стал самой кассовым проектом на территории РФ, занял девятое место в рейтинге.

При этом, в списке самых популярных сериалов среди украинских зрителей седьмое место занял российский проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пользуется интересом у украинцев, несмотря на запрет.

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      Анастасия Астахова
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