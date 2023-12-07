Стилист объяснила тягу к стилю типичной славянки фразой «красивые женщины»

Стилистка Мария Варламова объяснила тягу россиянок к образу типичной славянки фразой «мы красивые женщины». Ее комментарий публикует портал «Моменты».

Стремление наряжаться и ярко краситься эксперт назвала национальной чертой. Она призвала соотечественниц не стыдиться данного факта, а также не стесняться носить шубы. Специалистка отметила, что в указанном модном стиле, получившем название slavic core, в данный момент существует тренд на осознанность, поэтому в приоритете использование искусственного меха.

«Сейчас мы показываем свой определенный стиль. Показываем, что мы русские, и да, мы ходим в шубах — у нас холодно. И никакой западный стилист не может диктовать, каким образом нам носить и не носить меха — это тепло и это красиво. Мы красивые женщины, нам нравится быть яркими», — заявила собеседница издания.

В ноябре сообщалось, что внешний вид «типичной славянки» стал трендом у иностранцев в TikTok. Зарубежные пользовательницы начали публиковать ролики с хештегом #SlavicGirlChallenge, на которых воспроизводят стереотипные образы представительниц славянских народов. Они позировали в роскошных меховых шубах, шапках-ушанках и сапогах на каблуках и добавляли к нарядам броские украшения и винтажные сумки.