Бывший российский депутат избежал наказания за избиение женщины

Ura.ru: в ХМАО бывший депутат Арсаев избежал наказания за избиение женщины

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) бывший депутат гордумы Мегиона Лечи Арсаев избежал наказания за избиение женщины в кабинете мэра. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

В 2021 году российский чиновник нанес несколько ударов кулаком общественнице Анаит Анисян. Это случилось во время совещания по капремонту в кабинете тогдашнего мэра города Мегион Олега Дейнеки.

Женщина отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ до устранения нарушений.

В момент конфликта Арсаев был депутатом, после возбуждения уголовного дела он сложил полномочия.

Суд сослался на истечение сроков давности по делу. Прокуратура обжалует приговор. Анисян, по версии ведомства, обратилась с заявлением на Арсаева вовремя.

Ранее сообщалось, что в Воронеже экс-депутат Сергей Почивалов избил стулом и угрожал зарезать бывшую жену прямо у нее на работе.

Пострадавшая написала заявление в полицию, но это не дало никакого результата. Оперативники аргументировали свое бездействие тем, что якобы не могут найти бывшего парламентария.