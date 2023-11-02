Российский экс-депутат избил стулом жену и ушел от наказания

«Блокнот»: в Воронеже экс-депутат избил стулом и угрожал зарезать бывшую жену

В Воронеже экс-депутат Сергей Почивалов избил стулом и угрожал зарезать бывшую жену прямо у нее на работе. Ему удалось уйти от наказания. Об этом сообщило издание «Блокнот».

Россиянка отметила, что бывший муж до этого неоднократно угрожал расправой ей и несовершеннолетней дочери. Женщина написала заявление в полицию, но это не дало никакого результата. Сотрудники воронежской полиции аргументировали свое бездействие тем, что якобы не могут найти бывшего парламентария.

3 октября Почивалов явился на работу к бывшей жене и с порога начал ее избивать. Его смогли остановить коллеги россиянки. После нападения она снова обратилась в правоохранительные органы. Ответа пока не последовало, утверждает «Блокнот».

Ранее сообщалось, что депутат Катав-Ивановского района Челябинской области Яков Чуксин избил однопартийца Андрея Печникова. Причина конфликта между ними не раскрывалась. По итогам разбирательств суд назначил избившему коллегу из «Единой России» депутату условный срок на год и штраф в размере 100 тысяч рублей.