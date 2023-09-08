Российский депутат избил однопартийца

Депутат района Челябинской области Чуксин избил однопартийца Печникова

Депутат Катав-Ивановского района Челябинской области Яков Чуксин избил однопартийца Андрея Печникова. Об этом сообщает «Подъем».

Причина конфликта неизвестно. По итогам разбирательств суд назначил избившему коллегу из «Единой России» депутату условный срок на год и штраф в размере 100 тысяч рублей. Как сообщил пострадавший, после избиения у него испортилось зрение. Печников назвал избранную Чуксину меру пресечения мягким наказанием.

«Конечно, он [депутат Яков Чуксин] будет продолжать свою депутатскую деятельность. Он сейчас подаст апелляцию и будет продолжать. Решением суда я недоволен. Что за такое наказание — 100 тысяч рублей и год условно? Прямо вообще ужас какой-то. Я тоже подам жалобу, что я недоволен решением суда», — сказал пострадавший депутат.

Его коллега Чуксин также сообщил, что будет обжаловать решение суда. По его словам, пострадавший запросил компенсацию в размере миллиона рублей, так как в результате избиения он лишился зрения и теперь не может управлять автомобилем. Комментируя это, Чуксин заверил, что видел, как его коллега водит машину, и указал на нежелание суда учитывать независимую экспертизу по этому вопросу.

Ранее врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и член Совета депутатов Самары от партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов подали друг на друга заявления в полицию после произошедшей между ними драки. Врио министра подал встречное заявление на депутата, обвинив его в ударах по голове. Сам Митрофанов накануне обвинил Андреева в том, что тот начал бить его первым, а также распылил в лицо газовый баллончик.