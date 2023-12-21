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16:34, 21 декабря 2023Забота о себе

Диетолог назвала полезный вариант рецепта селедки под шубой

Диетолог Соломатина: селедку под шубой лучше заправлять сметаной

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Для того, чтобы селедка под шубой была менее калорийной, можно немного изменить рецепт этого популярного новогоднего салата, рассказала диетолог Елена Соломатина. Более полезный рецепт этого блюда она назвала в беседе с News.ru.

Диетолог порекомендовала приготовить более маленькую порцию селедки под шубой и заправить салат не майонезом, а менее калорийным соусом. «Можно использовать малосоленую селедку и вместо заправки — сметану. Картошка там совсем не нужна, и стоит добавить яблоки», — призвала она.

Если майонез все-таки хочется добавить, Соломатина посоветовала смешать его со сметаной в пропорции 50 на 50 процентов. Кроме того, она напомнила, что селедку под шубой лучше не есть людям с диабетом.

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Ранее терапевт Полина Лепилова предупредила о неприятных последствиях включения в новогодний рацион майонеза — популярного соуса для салатов. По ее словам, частое употребление в пищу майонеза может быть вредно для здоровья, так как в его состав входит большое количество растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса или лимонного сока, соли и сахара.

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      Александра Лисица
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